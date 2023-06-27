Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года по делу о пожаре в "Зимней вишне"

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Центральный районный суд Кемерова приговорил к 10,5 года заключения экс-главу управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает ТАСС.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 900 тысяч рублей.

Кроме того, суд приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева. Он также должен выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

25 марта 2018 года пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где были кинотеатр и детские игровые комнаты. Противопожарная система при этом была отключена. В результате ЧП погибли 60 человек, большинство из которых – дети.

В сентябре 2021 года Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. В свою очередь, пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина обвинили в халатности.

Спустя месяц фигурантам дела вынесли приговоры. Так, например, бывший гендиректор компании – собственника "Зимней вишни" Юлия Богданова получила 14 лет колонии общего режима, а Бурсин и Генин – 6 и 5 лет лишения свободы соответственно.



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