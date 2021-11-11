Родственники погибших в "Зимней вишне" не удовлетворены назначенными судом компенсациями

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области
Родственники погибших в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", которым суд назначил компенсации морального вреда за смерть близких при пожаре в размере миллиона рублей, не удовлетворены судебным решением и намерены обжаловать приговор, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Дмитрия Малинина, при определении общей суммы компенсации суд руководствовался не требованиями разумности и справедливости, а простой арифметикой, чтобы общая сумма компенсации морального вреда на каждого потерпевшего не превышала миллион рублей.
Родственники же погибших считают такую компенсацию мизерной и крайне унизительной. Более того, они собираются обжаловать приговор по уголовному делу не только в части размера компенсаций морального вреда, но и в части установленных наказаний фигурантам.
По мнению потерпевших, назначенных судом наказаний недостаточно с учетом того, что сотрудники МЧС не принесли своих извинений. Более того, вынесенное наказание они считают чрезмерно мягким.
Суд назначил бывшему гендиректору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой наказание в виде 14 лет колонии общего режима, гендиректору "Зимней вишни" Надежде Судденок – 13,5 года лишения свободы, техническому директору компании-собственника Георгию Соболеву – 11 лет лишения свободы, главе компании по обслуживанию противопожарной системы Игорю Полозиненко и ее сотруднику Александру Никитину – 6,6 и 5,6 года соответственно, руководителю тушения пожара Андрею Бурсину и пожарному Сергею Генину – 6 и 5 лет лишения свободы, а охранника Сергея Антюшина приговорили к 8 годам колонии общего режима.
Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети. Еще свыше 140 человек получили различные травмы.
Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
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