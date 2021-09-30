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Чем закончился первый день оглашения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Трагедия в "Зимней вишне". Кто виноват в гибели 60 человек
суды происшествия регионы

В марте 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек. Среди них большинство – дети. По следам ЧП были возбуждены четыре уголовных дела. На скамье подсудимых оказались 15 человек. 30 сентября, спустя 3,5 года, суд признал виновными восемь фигурантов первого дела о пожаре. 5 октября продолжится оглашение приговора. Вспоминаем подробности трагических событий тех дней.

Боль не утихла

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" случился 25 марта 2018 года в период школьных каникул. Это был воскресный день, поэтому в торговом центре в основном находились семьи с детьми. Некоторые из посетителей направились в кино.

Возгорание произошло в 15:59 по местному времени на четвертом этаже из-за замыкания электропроводки. Огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами, а дым заполонил коридоры.

Противопожарная система зафиксировала возгорание, но оказалась не подключена к сигнализации. По данным следствия, ранее ее отключили из-за ложных срабатываний. В итоге оповещение посетителей и сотрудников центра так и не произошло. Также неисправными оказались системы пожаротушения.

На четвертом этаже находились детские игровые аттракционы и три кинозала. Из двух людей вывели. Однако зрителям зала № 2 о пожаре никто не сказал. Они досмотрели мультфильм, который должен был закончиться в 16:08. Покинуть помещение люди уже не успели из-за жара и дыма. Только здесь погибли 37 человек.

Фото: AP Photo/Sergei Gavrilenko

Андрей Никулин в день трагедии вместе с семьей находился в "Зимней вишне". Пожар унес жизни его десятилетнего сына, мамы и сестры. Спаслись только Андрей и его супруга. По словам мужчины, боль от утраты до сих пор не утихает.

Нам часто говорят: прошло три с половиной года, должно стать легче. Нет. Мы не живем – проживаем это время. День закончился, и ладно. Первые месяцы держались только на таблетках, потом перестали их принимать – испугались привыкания.
Андрей Никулин

После трагедии сгоревшее здание признали аварийным и снесли к августу 2018 года. На его месте открыли "Парк ангелов". В сквере высадили 60 десятиметровых сосен в память о каждом из погибших в торговом центре.

Резонанс вокруг "Зимней вишни" привел к проверкам всех торговых центров в России, которые завершились 25 июля 2018 года. Специалисты МЧС выявили более 280 тысяч нарушений безопасности. Всего проверили около 90 тысяч объектов, в том числе более 11 тысяч торговых центров.

Признаны виновными

Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко. Фото: ТАСС/Данил Айкин

По следам трагедии были заведены уголовные дела, в рамках которых на скамье подсудимых оказались 15 человек. 30 сентября Заводский районный суд Кемерова начал оглашение приговора по первому делу, по которому проходят восемь человек.

Судья Николай Быданцев сообщил, что была установлена виновность всех восьмерых фигурантов. В частности, руководители ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев оказали небезопасные услуги, что привело к смерти двух и более человек.

Кроме того, они нарушили требования пожарной безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
Николай Быданцев
судья

Также суд установил, что тушившие загоревшийся комплекс пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин допустили халатность, которая привела к гибели людей.

Руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и сотрудника той же компании, инженера противопожарной системы Александра Никитина признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности, которые повлекли смерть двух и более человек.

Кроме того, суд установил, что сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин виновен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Именно он, по версии следователей, не включил систему оповещения о пожаре.

5 октября суд продолжит оглашение приговора. Ранее гособвинение запросило для фигурантов первого дела сроки от 5 до 14,5 года. Для Богдановой – 14 лет и 6 месяцев, для Судденок – 14 лет, для Соболева – 13 лет, для Антюшина – 9 лет и 6 месяцев, для Полозиненко – 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, для Бурсина – 6 лет, для Никитина – 5 лет и 6 месяцев, для Генина – 5 лет общего режима.

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