В Кемерове снесли здание ТЦ "Зимняя вишня"

21 августа, 08:41
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Демонтаж надземной части сгоревшего в марте торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" завершился в Кемерове, сообщили в горадминистрации.
Рабочие начали вывоз и складирование металлоконструкций на месте здания. "На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель", – цитирует собеседника РИА Новости.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, более половины из которых – дети. После ЧП торговый центр признали аварийным и решили снести. Подготовка к сносу началась в середине июля. В августе суд признал законным снятие ареста со здания.
После пожара у здания появился народный мемориал. Власти сообщили, что к 1 сентября его заменят памятный камень и скамейки, специалисты приведут в порядок тротуарную плитку. Новых ТЦ на месте трагедии строить не будут, там обустроят памятный сквер с мемориальным арт-объектом в виде кованого вишневого дерева.
В конце июля завершилось предварительное следствие в отношении семи фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Речь идет о генеральном и техническом директорах ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" Юлии Богдановой и Георгии Соболеве, а также гендиректоре указанного юридического лица Надежде Судденок. Свою версию следствие составило и в отношении охранника Сергея Антюшина, электромонтера Александра Никитина и директора ООО "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, а также начальника караула пожарной части №2 государственного учреждения "1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергея Генина.
После происшествия прошли проверки во всех российских торговых центрах. Специалисты выявили более 280 тысяч нарушений пожарной безопасности.
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