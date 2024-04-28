Молдавские пограничники допросили депутата Гагаузии из-за его визита в Москву

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Сотрудники пограничной полиции допросили депутата Народного собрания Гагаузии Григория Дюльгера в кишиневском аэропорту. Об этом сообщается в телеграм-канале новостного портала Гагаузии.

Уточняется, что депутат возвращался в Молдавию после поездки в Турцию. До этого он посетил Москву, где принял участие в презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия"

Отмечается, что Дюльгера отпустили из зоны пограничного контроля аэропорта Кишинева спустя час после начала досмотра и допроса. Ему вернули отобранные у него заграничный и внутренний паспорта Республики Молдова.

По словам депутата, ему задавали вопросы о целях и причинах его заграничной поездки.

Ранее молдавские полицейские отпустили после допроса членов делегации Гагаузии, которые возвращались в страну из России. По словам руководителя автономии, правоохранители тщательно проверили вещи четырех представителей делегации.