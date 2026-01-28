Форма поиска по сайту

28 января, 17:18

Политика

Кириенко рассказал о поразивших его словах Путина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, какие слова Владимира Путина поразили его больше всего.

В 2000-е, когда Кириенко был полпредом президента в Приволжском федеральном округе (ПФО), на встрече главы государства со школьниками и студентами один из учеников спросил о главном качестве успешного лидера.

По словам Кириенко, он был уверен в том, что Путин расскажет, что необходимо хорошо учиться и много знать, однако вместо этого президент дал ответ, который его "поразил и запомнился на всю жизнь".

"Он сказал, что для того, чтобы быть президентом России, главное качество – это умение чувствовать боль другого человека как свою собственную", – объяснил Кириенко в ходе выступления на пленарной сессии "15 лет эволюции Центров Госуслуг. К новой культуре государственных сервисов".

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, как женщине спасли жизнь после звонка ее дочери на прямую линию с главой государства. По его словам, женщина тяжело болела и нуждалась не просто в лечении, а в трансплантации органов. После звонка дочери она была переведена в федеральный центр, где ее успешно прооперировали и провели экстренную пересадку.

