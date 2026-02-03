В Иране допустили возможность прямых переговоров с США

Фото: depositphotos/javarman

Иран допускает проведение прямых переговоров с администрацией США после достижения взаимопонимания между сторонами. Об этом в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил советник верховного лидера страны Али Шамхани.

Он подчеркнул, что достижение консенсуса между двумя странами возможно. При этом, как отметил советник, двусторонние переговоры должны начаться на основе достигнутого взаимопонимания и на условиях того, что будут избегаться нелогичные и необоснованные требования к Тегерану.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента Дональда Трампа заявила Ирану о готовности провести переговоры. Отмечалось, что глава Белого дома еще не принял окончательного решения о нанесении удара по республике и открыт для диалога.

По словам самого Трампа, недавно он провел переговоры с представителями Ирана и намерен их продолжать. При этом он напомнил, что к стране движется множество американских военных кораблей.