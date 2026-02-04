Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 17:18

Политика

Захарова предупредила о соразмерном ответе России на закон Эстонии о судоходстве

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Россия будет реагировать на риски и угрозы, которые могут возникнуть из-за нового законодательства Эстонии в сфере морского судоходства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Таллин пока не применял новые нормы к судам под российским флагом.

"Вновь настоятельно призываем государство неукоснительно следовать нормам международного морского права, дабы не прослыть морскими пиратами", – подчеркнула Захарова.

Дипломат заявила, что положения закона, по мнению Москвы, выходят за рамки международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Речь идет о попытке изменить правовые нормы под внутренние интересы отдельных европейских государств, подчеркнула она. Подобные действия Захарова назвала "абсурдными и несуразными".

Ранее в посольстве РФ заявили о попытках Эстонии ограничить судоходство России в Балтике. Уточняется, что парламент страны принял законопроект, предусматривающий право топить "опасные и подозрительные суда".

В комментариях к документу указано, что инициатива дает эстонским военным возможность наносить удары даже по гражданским кораблям, если они рассматриваются как угроза важным объектам страны.

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика