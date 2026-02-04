Захарова предупредила о соразмерном ответе России на закон Эстонии о судоходстве

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Россия будет реагировать на риски и угрозы, которые могут возникнуть из-за нового законодательства Эстонии в сфере морского судоходства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Таллин пока не применял новые нормы к судам под российским флагом.

"Вновь настоятельно призываем государство неукоснительно следовать нормам международного морского права, дабы не прослыть морскими пиратами", – подчеркнула Захарова.

Дипломат заявила, что положения закона, по мнению Москвы, выходят за рамки международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Речь идет о попытке изменить правовые нормы под внутренние интересы отдельных европейских государств, подчеркнула она. Подобные действия Захарова назвала "абсурдными и несуразными".

Ранее в посольстве РФ заявили о попытках Эстонии ограничить судоходство России в Балтике. Уточняется, что парламент страны принял законопроект, предусматривающий право топить "опасные и подозрительные суда".

В комментариях к документу указано, что инициатива дает эстонским военным возможность наносить удары даже по гражданским кораблям, если они рассматриваются как угроза важным объектам страны.