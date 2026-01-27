В посольстве РФ заявили о попытках Эстонии ограничить судоходство России в Балтике

Фото: depositphotos/Asteri

Эстония пытается ограничить свободу судоходства России в Балтийском море, однако применение вооруженной силы против экипажей недопустимо. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

Ранее парламент страны принял законопроект, предусматривающий право топить "опасные и подозрительные суда". В комментариях к документу указано, что инициатива дает эстонским военным возможность наносить удары даже по гражданским кораблям, если они рассматриваются как угроза важным объектам страны.

Абилов подчеркнул, что подобные законодательные меры направлены на все страны, поддерживающие взаимовыгодные экономические связи с Россией.

"Хотели бы обратить внимание, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, никто не может препятствовать свободе судоходства, если судно не нарушает его основные принципы, однако даже в таком случае недопустимо применять вооруженные силы против моряков", – сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что в Латвии пограничники смогут применять взрывные устройства. Использовать подобное оружие без разрешения сотрудникам позволено только в случае крайней необходимости. Также такое право они получают при вооруженном вторжении на территорию страны или освобождении захваченного пограничного пункта.