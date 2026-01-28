Форма поиска по сайту

28 января, 21:46

Происшествия

В Якутске родившийся в холле медучреждения младенец получил травму

Фото: 123RF.com/tortoon

В Якутске родившийся в холле медучреждения младенец получил травму. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В соцсетях и СМИ 28 января появилась информация о том, что женщина родила в приемном отделении перинатального центра РБ№1-НЦМ, когда стояла у регистратуры. В результате малыш упал на пол и получил травмы. Предварительно, схватки начались, когда медперсонал потребовал документы от роженицы.

Однако в министерстве опровергли эти сведения. Как уточняется, женщина сама приехала в приемное отделение медучреждения в период потуг. Примерно в течение минуты в холле произошли стремительные роды. Появившийся на свет малыш был оперативно передан врачам-реаниматологам, которые оказали ему всю необходимую медпомощь.

Младенцу провели обследование, по итогам которого у него был обнаружен линейный перелом правой теменной кости. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Контроль за его состоянием осуществляется круглосуточно.

Ведомство держит на контроле состояние здоровья как роженицы, так и малыша. По факту произошедшего будет проведена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента. По ее итогам будут приняты необходимые меры. В свою очередь, в прокуратуре Якутии тоже организовали проверку.

Ранее нейрохирурги Морозовской больницы в Москве прооперировали 11-месячного ребенка, упавшего с пеленального столика. Родители младенца обратилась за помощью, когда заметили у него отек на голове и появившуюся рвоту. При обследовании специалисты выявили перелом правой теменной кости и гематомы.

Компьютерная томография в больнице также показала повреждения головного мозга, поэтому врачам пришлось провести операцию по восстановлению костных фрагментов. Операция прошла успешно. Ребенка выписали из больницы на пятый день после операции.

