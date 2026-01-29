Эксперт Ноздрина: для стабильного роста овощам в квартире нужны дополнительные условия

Фото: 123RF.com/innapylypchuk

Выращивать огурцы и помидоры в квартире невыгодно, так как для них нужно создавать необходимые условия. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщила доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

Она отметила, что карликовые и гибридные сорта хорошо растут дома, однако им нужны специальная подсветка, особый режим полива и определенная температура, а также подкормка. Поэтому придется потратиться на лампы, удобрения, семена, грунт и электроэнергию. Это означает, что сэкономить не получится.

"Себестоимость одного килограмма "квартирных" огурцов или томатов, особенно зимой, нередко оказывается выше магазинной цены, даже если брать качественные продукты", – сказала Ноздрина.

По словам эксперта, также урожай дома можно не получить вообще или получить, но минимальный, если допускать ошибки в уходе. В любом случае вырастить много овощей на подоконнике не получится.

Однако, добавила специалист, можно относиться к выращиванию овощей дома как к хобби или эксперименту. Собственный огород дает уверенность, что огурцы и помидоры точно выращены без химии. Кроме того, возможность контролировать весь процесс дает терапевтический эффект. Также свои продукты будут самыми свежими.

Ранее в Минсельхозе сообщили о снижении в России цен на некоторые овощи. Например, стоимость огурцов у производителей стала ниже на 5,7%, теперь они в среднем обходятся в 143,3 рубля за килограмм. Томаты подешевели на 17%, до 144,3 рубля за килограмм. Одной из причин стало развитие в стране тепличного производства.

