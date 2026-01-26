Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 21:04

Экономика

Минсельхоз РФ зафиксировал снижение цен на овощи

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Цены на некоторые овощи в России стали ниже по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Минсельхозе, передает РИА Новости.

Например, стоимость огурцов у производителей стала ниже на 5,7%, теперь они в среднем обходятся в 143,3 рубля за килограмм. Томаты подешевели на 17%, до 144,3 рубля за килограмм.

"В рознице, по данным Росстата, цены на томаты в настоящее время ниже на 2,1%, а на огурцы находятся на уровне прошлого года", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2025 году урожай в стране составил около 7,6 миллиона тонн продукции открытого и закрытого грунта. В прошлом году Россия достигла 89,6% самообеспеченности овощами, что приблизилось к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности в 90%.

Кроме того, в стране активно развивается тепличное производство, благодаря чему и выращивается больше овощей. Сейчас в стране есть свыше 340 тепличных хозяйств, общая площадь которых составляет около 3,3 тысячи гектаров. Больше всего овощной продукции производят в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, а также Приволжском федеральных округах.

До 2027 года в России должны быть реализованы более 30 проектов в области тепличного овощеводства. Вместе они будут приносить свыше 157 тысяч тонн продукции в год.

Для стимулирования инвестирования в этой сфере Минсельхоз собирается возобновить льготное кредитование на строительство теплиц. Также возможны субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение некоторых затрат на улучшение хранилищ и иные меры. Для этого государство выделило 3,5 миллиарда рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила информацию у ведущих производителей тепличных овощей для изучения ценовой ситуации на рынке товаров защищенного грунта. После анализа данных и при выявлении нарушений ведомство примет соответствующие меры.

Читайте также


экономикаеда

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика