Минсельхоз РФ зафиксировал снижение цен на овощи

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Цены на некоторые овощи в России стали ниже по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Минсельхозе, передает РИА Новости.

Например, стоимость огурцов у производителей стала ниже на 5,7%, теперь они в среднем обходятся в 143,3 рубля за килограмм. Томаты подешевели на 17%, до 144,3 рубля за килограмм.

"В рознице, по данным Росстата, цены на томаты в настоящее время ниже на 2,1%, а на огурцы находятся на уровне прошлого года", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2025 году урожай в стране составил около 7,6 миллиона тонн продукции открытого и закрытого грунта. В прошлом году Россия достигла 89,6% самообеспеченности овощами, что приблизилось к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности в 90%.

Кроме того, в стране активно развивается тепличное производство, благодаря чему и выращивается больше овощей. Сейчас в стране есть свыше 340 тепличных хозяйств, общая площадь которых составляет около 3,3 тысячи гектаров. Больше всего овощной продукции производят в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, а также Приволжском федеральных округах.

До 2027 года в России должны быть реализованы более 30 проектов в области тепличного овощеводства. Вместе они будут приносить свыше 157 тысяч тонн продукции в год.

Для стимулирования инвестирования в этой сфере Минсельхоз собирается возобновить льготное кредитование на строительство теплиц. Также возможны субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение некоторых затрат на улучшение хранилищ и иные меры. Для этого государство выделило 3,5 миллиарда рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила информацию у ведущих производителей тепличных овощей для изучения ценовой ситуации на рынке товаров защищенного грунта. После анализа данных и при выявлении нарушений ведомство примет соответствующие меры.

