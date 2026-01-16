Глава Минсельхоза Лут: огурцы подешевеют в России к весне

Фото: 123RF.com/grazvydas

Огурцы в России начнут дешеветь к весне, заявила РИА Новости глава Минсельхоза Оксана Лут.

"Это же сезонная история. В этом году они подорожали чуть больше, чем в прошлом году. Но в любом случае, как только будет подходить сезон открытого грунта, конечно, у нас будет снижение", – сказала она.

Лут отметила, что страна увеличивает объем производства овощей закрытого грунта. Кроме того, министерство намерено возобновить льготное кредитование для строительства теплиц.

По данным Росстата, в период с 1 по 12 января рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 7,9%. В частности, огурцы подорожали на 21,3%, помидоры – на 13,6%, картофель – на 5,8%, капуста – на 4%, морковь – на 3,8%, свекла и лук – на 3,6%, яблоки – на 2,4%, бананы – на 0,9%.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила информацию у ведущих производителей тепличных овощей для изучения ценовой ситуации на рынке товаров защищенного грунта. После анализа данных и при выявлении нарушений ведомство примет соответствующие меры.