Мишустин заявил, что в РФ самый низкий уровень безработицы среди стран G20

Среди стран G20 у России самый низкий уровень безработицы, заявил глава правительства Михаил Мишустин во время расширенного заседания коллегии Минтруда. Его слова передает телеканал "360".

Он уточнил, что уровень безработицы в России составляет около 2%.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что по итогам 2025 года средние зарплаты россиян выросли на 13,5%, а реальные доходы – на 4,4%. Этому в том числе поспособствовало снижение уровня безработицы в стране до исторического минимума.

Кроме того, Банк России отметил, что ситуация на рынке труда продолжает смягчаться, хотя и неравномерно по отраслям. По данным аналитиков, в декабре предложение труда впервые превысило спрос, но в январе, на фоне роста числа вакансий, дефицит кадров снова расширился.

