14 января, 08:00

Общество
Исследование: четверть россиян хотят сменить работу в 2026 году

Четверть россиян хотят сменить работу в 2026 году

Фото: 123RF.com/bialasiewicz

34% россиян довольны своим текущим местом работы и не планируют перемен, однако четверть респондентов (25%) задумываются о смене работы в 2026 году, при этом не предпринимая активных шагов. Такой вариант особенно популярен среди людей в возрасте 35–44 лет (30%), показали результаты исследования сети магазинов Fix Price совместно с холдингом РОМИР, которое имеется в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, лишь 8% россиян уже активно ищут новое рабочее место.

"Остальные не рассматривают такой возможности в ближайшем будущем. Кроме того, 31% опрошенных решили в 2026 году уделить внимание самообразованию – пройти курсы или освоить новое дело", – говорится в исследовании.

Эксперты также отметили, что в январе традиционно фиксируется рост интереса к смене работы и карьерным возможностям. В качестве советов аналитики предложили обновить резюме и профили на карьерных платформах, правильно определить свои приоритеты на новом месте, изучить рынок труда и не забывать о самообразовании.

Ранее эксперты рассказали, что самые высокие зарплаты в 2026-м ожидаются в сфере промышленности. В текущем году рынок труда изменится из-за избытка офисных работников и повышенного спроса на специалистов вышеуказанного сектора.

