Сергей Собянин: 70 тыс человек прошли обучение в центре "Профессии будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центру инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" исполнилось два года, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В 2025 году спрос на обучение там вырос в 2,5 раза. Новую профессию уже получили 70 тысяч человек, из них 50 тысяч – только в этом году.

По словам мэра, непрерывное профобразование стало трендом текущего столетия. Из-за изменения экономики и рынка труда смена профессии несколько раз за жизнь становится нормой, поэтому увеличивается спрос на короткие программы обучения. В связи с этим столица реализует московский стандарт непрерывного образования.

Центр "Профессии будущего", где максимум за три месяца можно поменять специальность, начал работать в 2023 году. Осенью 2025-го у него появилась собственная площадка на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Печатниках, где оборудовали 35 современных цехов-мастерских.

Методика обучения разработана для взрослых горожан и под требования работодателей. На площади в девять тысяч квадратных метров установлено оборудование как на реальных предприятиях, а на занятиях учат необходимым навыкам. Ежегодно центр в Печатниках будет выпускать 15 тысяч квалифицированных специалистов, отметил градоначальник.

Выбрать подходящую образовательную программу и вакансии помогают карьерные наставники "Профессий будущего". Всего в базе более 500 тысяч предложений работодателей, в числе партнеров – свыше трех тысяч ведущих компаний и производств.

Собянин уточнил, что экосистема центра также способствует развитию профессионального пути у школьников. Например, в нем для ребят действует программа комплексной профориентации, которая помогает осознанно выбрать профессию. Учащиеся колледжей же имеют возможность получить практический опыт в новом центре, расположенном в районе Печатники.

Ранее в Минтруде России назвали самых востребованных специалистов в ближайшие семь лет. Ими станут медсестры, фельдшеры и акушеры. При этом на рынке труда сохранится спрос на электромехаников, автомехаников, механиков, сварщиков, слесарей, операторов станков и промышленных установок.