Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 10:33

Мэр Москвы

Сергей Собянин: 70 тыс человек прошли обучение в центре "Профессии будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центру инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" исполнилось два года, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В 2025 году спрос на обучение там вырос в 2,5 раза. Новую профессию уже получили 70 тысяч человек, из них 50 тысяч – только в этом году.

По словам мэра, непрерывное профобразование стало трендом текущего столетия. Из-за изменения экономики и рынка труда смена профессии несколько раз за жизнь становится нормой, поэтому увеличивается спрос на короткие программы обучения. В связи с этим столица реализует московский стандарт непрерывного образования.

Центр "Профессии будущего", где максимум за три месяца можно поменять специальность, начал работать в 2023 году. Осенью 2025-го у него появилась собственная площадка на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Печатниках, где оборудовали 35 современных цехов-мастерских.

Методика обучения разработана для взрослых горожан и под требования работодателей. На площади в девять тысяч квадратных метров установлено оборудование как на реальных предприятиях, а на занятиях учат необходимым навыкам. Ежегодно центр в Печатниках будет выпускать 15 тысяч квалифицированных специалистов, отметил градоначальник.

Выбрать подходящую образовательную программу и вакансии помогают карьерные наставники "Профессий будущего". Всего в базе более 500 тысяч предложений работодателей, в числе партнеров – свыше трех тысяч ведущих компаний и производств.

Собянин уточнил, что экосистема центра также способствует развитию профессионального пути у школьников. Например, в нем для ребят действует программа комплексной профориентации, которая помогает осознанно выбрать профессию. Учащиеся колледжей же имеют возможность получить практический опыт в новом центре, расположенном в районе Печатники.

Ранее в Минтруде России назвали самых востребованных специалистов в ближайшие семь лет. Ими станут медсестры, фельдшеры и акушеры. При этом на рынке труда сохранится спрос на электромехаников, автомехаников, механиков, сварщиков, слесарей, операторов станков и промышленных установок.

Московские школьники могут пройти профориентацию в центре "Профессии будущего"

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика