75 экономических специальностей можно освоить в столичном центре "Профессии будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичный центр "Профессии будущего" предлагает быстрое освоение одной из 75 востребованных специальностей в различных отраслях экономики, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что 10 ноября празднуется Международный день бухгалтерии. На сегодняшний день почти каждая организация, включая школы, больницы, крупные компании и малый бизнес, нуждается в квалифицированных финансовых специалистах.

"Высокий спрос на специалистов объясняется активным развитием розничных и корпоративных банковских продаж, а также расширением клиентского сервиса", – пояснила замглавы службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Елена Дурнева.

По ее словам, в базе центра собрано более 16 тысяч вакансий в финансовом секторе. Причем наибольший спрос отмечается на клиентских и финансовых менеджеров, а также бухгалтеров.

В частности, современные работодатели предпочитают специалистов с практическими навыками, которые способны с первых дней работы эффективно использовать цифровые инструменты и быстро адаптироваться к новым задачам.

Центр "Профессии будущего" предлагает взрослым москвичам возможность освоить востребованные профессии в финансовой сфере всего за три месяца. Например, программа "Бизнес-аналитик" включает обучение не только описанию процессов, но и созданию технических заданий для автоматизации, работе с базами данных и принятию управленческих решений.

В свою очередь, направление "Финансовый менеджер" охватывает полный цикл управления деньгами компании, начиная от составления платежного календаря и бюджетирования и заканчивая сложным финансовым анализом и оценкой инвестиционных проектов.

В центре практического обучения в Печатниках создали инновационный цех "Деньги". Здесь слушатели изучают полный цикл бухгалтерских операций, включая составление первичных документов, автоматизированный учет и анализ финансовых показателей. Кроме того, ученики выполняют реальные задачи как в профессиональной среде и выходят на рынок труда с полноценными практическими навыками.

Цех оборудован современной техникой, например персональными компьютерами с программой "1С: Предприятие", а также принтерами и сканерами для работы с договорами и отчетностью.

Программа "Бухгалтер. 1С: Предприятие" направлена на обучение работе в современной цифровой бухгалтерии. Ученики осваивают ведение учета, оформление первичной документации, начисление выплат, формирование платежей, подготовку отчетности и взаимодействие с контролирующими органами. В результате выпускники получают навыки, необходимые для работы в бухгалтерии любой организации.

Направление "Аудитор" развивает навыки проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций. Участники изучают стандарты и инструменты аудита, анализируют бухгалтерскую и налоговую отчетность, выявляют ошибки и несоответствия. Также они учатся оценивать финансовые риски и давать рекомендации по улучшению учетных процессов. Выпускники данной специальности могут работать во внутренних службах контроля или аудиторских компаниях.

После завершения курса карьерные консультанты центра организуют встречи с ведущими работодателями Москвы. Партнерская сеть службы занятости столицы насчитывает свыше 3 тысяч компаний.

Помимо этого, освоить специальность "экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" можно в 7 колледжах, среди которых Московский образовательный комплекс "Запад", колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23, колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова, Московский технологический колледж имени И. А. Лихачева, финансовый колледж № 35, а также политехнический колледж № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина.

Во время обучения студенты осваивают навыки ведения бухучета, учатся начислять и перечислять налоги и сборы, работать с облачными сервисами "1С" и готовить отчетность. После завершения учебы выпускники могут работать в сфере учета товарно-материальных ценностей, первичной документации и других направлениях.

Ранее стало известно, что свыше 80 тысяч московских школьников и студентов колледжей приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности с начала года. Обучение проходило в интерактивных форматах – квизах, викторинах и встречах с экспертами компаний.

Многие проекты реализуются онлайн на платформе "Московская электронная школа" (МЭШ). Среди текущих активностей – финансовый квиз для старшеклассников по финансам и истории, который проходит до 9 декабря, веб-квест для учеников 6–8-х классов (до 23 декабря) и финансовый диктант для учащихся 9–11-х классов (до 22 декабря).

