HR-эксперт Сигаева: россиянам сложнее всего найти работу в IT-сфере

Девять из десяти россиян испытывают трудности при поиске работы, показал опрос. Что мешает соискателям трудоустраиваться и как быстрее найти новое место, разбиралась Москва 24.

Сплошные барьеры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С трудностями при поиске работы сталкиваются 91% россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрос.

По данным аналитиков, половина из тех, кому сложно далось трудоустройство, назвали главной причиной этого низкий уровень оплаты труда на предлагаемых вакансиях. Еще свыше трети респондентов посчитали свой возраст основным фактором, мешающим быстро трудоустроиться. Больше всего шансов у тех, кому от 30 до 38 лет, сообщили изданию в одном из сервисов по поиску работы.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева рассказала журналистам, что возраст, а также пол всегда были препятствиями при поиске работы.





Фарида Мирзабалаева доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Сейчас эти факторы стали играть меньшую роль, однако дискриминация полностью не исчезла. В условиях цифровизации и активного внедрения ИИ работодатели стараются отдавать предпочтение более молодым кандидатам, в развитие которых, по их мнению, эффективнее вкладывать ресурсы.

Чуть меньше трети опрошенных россиян признались, что им сложно найти работу из-за конкуренции: слишком многие претендуют на привлекательные вакансии. Примерно столько же респондентов отказывались от вакансий из-за завышенных требований при скромной оплате труда. Среди других барьеров респонденты обозначили формат и график работы, дефицит вакансий по их специальности, а также устаревшие или узкоспециальные навыки. В рамках опроса участники могли называть сразу несколько вариантов ответа.

Лишь 9% сказали, что не сталкиваются с трудностями: больше всего таких работников в сферах строительства, торговли и транспорта. В числе же тех, кто испытывает сложности, зачастую встречались специалисты IT-отрасли и производственных предприятий.

Несовпадение ожиданий

Кадров на рынке сейчас немного, так как в России пока не преодолели последствия демографической ямы 1990-х годов. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала независимый эксперт по HR Мария Сигаева.

"Однако, говоря о дефиците, больше подразумевают нехватку именно экспертных специалистов. В настоящее время и коммерческие, и государственные организации нуждаются в работниках, которые могли бы системно правильно двигать компанию в экономическом развитии", – подчеркнула эксперт.





Мария Сигаева независимый эксперт по HR В первую очередь все упирается в то, какие знания, навыки и умения есть у сотрудника, какой опыт он ранее получил и наработал. И не только конкретно в своей профессии, но и в управлении: может ли он правильно эффективно построить работу.

По словам Сигаевой, сложнее всего на данный момент найти работу в IT-сфере. Причем специалистам в этой области стоит учесть, что их сфера деятельности все больше соприкасается с другими направлениями, среди которых юриспруденция и медицина.

"Поэтому айтишнику, на мой взгляд, недостаточно знать только что-то из области IT, а надо шире смотреть на вещи. Если он обеспечивает стабильную работу организации, неплохо бы знать, чем она занимается, как развивается, основы отрасли", – отметила она.

Кроме того, работодатели в последнее время сталкиваются с трудностями в поиске грамотных опытных продавцов. Действительно качественным специалистам готовы давать хорошие деньги, обратила внимание Сигаева.

В свою очередь, эксперт по управлению персоналом Елена Каминская рассказала Москве 24, что на сегодняшний день главная сложность при трудоустройстве заключается во взаимном несовпадении ожиданий. Она объяснила это тем, что количество критериев, по которым принимается решение, значительно увеличилось с периодом десятилетней давности.

"С одной стороны, у соискателей очень жесткие представления о том, чего они хотят или точно не хотят от работы. Поэтому при выборе вакансии идет долгое взвешивание всех показателей, вплоть до потраченного до работы расстояния, ведь люди стали более трепетно относиться к своему времени", – пояснила эксперт.

В то же время у работодателей тоже повысились запросы, и попасть в их профиль ожиданий стало сложнее, добавила Каминская.





Елена Каминская эксперт по управлению персоналом Кроме этого трудоустроиться мешает финансовый вопрос. Многие организации сейчас не в таком рассвете, чтобы позволить сильно увеличивать зарплаты. При этом стоимость тех же продуктов и одежды выросла, поэтому при поиске работы соискатели ждут, что зарплата на новом месте будет больше.

На вопрос, сильно ли мешает возраст при трудоустройстве, HR отметила, что чем моложе человек, тем больше у него жизненной энергии. Этот фактор учитывают работодатели. Одновременно с этим крупные компании все чаще обращают внимание на соискателей более старшего поколения.

"В больших коллективах очень важен их жизненный опыт с точки зрения умения договариваться, общаться, работать с разными людьми. Сотрудникам же с возрастом в районе 25 лет этого часто не хватает. Молодые иногда достаточно конфликтны и более сосредоточены на себе", – отметила эксперт.

Чтобы найти работу быстрее, Каминская посоветовала, прежде всего, увеличивать количество каналов, по которым идет поиск.

"Ни в коем случае не надо сосредотачиваться на одном ресурсе. Надо обязательно привлекать социум: разговаривать с друзьями, коллегами. Да, бывает сложно кого-то просить и показывать, что находишься в уязвимой ситуации. Но именно поиск через личные контакты и рекомендации часто дает хорошие результаты", – отметила HR.

Также не стоит использовать шаблонные резюме, написанные с помощью искусственного интеллекта. По словам Каминской, это очень быстро считывается специалистами по кадрам, в результате чего уровень доверия к кандидату снижается.

Самой же главной она назвала необходимость указывать как можно более подробно, что соискатель действительно делал на предыдущих местах работы. Фразы должны быть простыми и точными, чтобы в компании сразу оценили компетенции специалиста.

Плюс следует сразу честно указывать все важные пожелания. К примеру, не надо скрывать, если человек не готов к командировкам, чтобы потом не произошло недопонимания, заключила эксперт.

