24 октября, 18:13

HR-эксперт Королева назвала основные правила разговора о прибавке к зарплате

"Мне нравится наш корпоративный дух": как попросить начальство о прибавке к зарплате

Просить о повышении зарплаты лучше всего осенью, сообщили эксперты. Как правильно разговаривать с руководством о прибавке к жалованию, расскажет Москва 24.

Больше денег

Фото: depositphotos/gregorylee

Осень – лучшее время для разговоров о повышении зарплаты, так как многие компании в это время начинают пересматривать кадровую политику. Об этом RT сообщила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

Кроме того, именно осенью чаще всего проводится бюджетирование и стратегическое планирование на грядущий финансовый год, объяснила специалист.

Руководители отделов уже начинают формировать планы по проектам, найму и, что важно, по пересмотру оплаты труда для сотрудников. Если сотрудник хочет получить повышение, сейчас самое время обоснованно заявить о своих достижениях и амбициях, чтобы войти в планы компании на следующий год с новыми условиями.
Лусине Абгарян
операционный директор HR-холдинга

Также осенью компании завершают массовый отпускной сезон, напомнила она.

"Руководители возвращаются к активной работе с новыми силами и амбициями. По возвращении из отпуска управленцы могут быть более открыты к обсуждению идей и перспектив", – сказала эксперт.

Среди других факторов она отметила особую ситуацию в ряде отраслей. К примеру, в торговле и ретейле осенью готовятся к активным продажам перед новогодними праздниками, поэтому начальство старается мотивировать ключевых сотрудников заблаговременно.

"В финансовом секторе и консалтинге осень – время определения бонусных пулов. В IT-компаниях с сентября по ноябрь формируют бюджет с учетом новых вакансий и повышения для ценных специалистов", – поделилась специалист.

Ранее в Сети обратили внимание на "тихое повышение" – тренд, согласно которому сотруднику поручают дополнительные обязанности без увеличения зарплаты и роста в должности. По мнению экспертов, боссы в таком случае получают как экономическую выгоду, так и возможность проверить эффективность сотрудников.

Однако юрист Алла Георгиева рассказывала Москве 24, что будущий сотрудник и работодатель изначально должны обсудить условия труда и зафиксировать их в договоре со всеми правами и обязанностями. Изменения документа в одностороннем порядке недопустимы, подчеркнула она.

Правильное обоснование

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Просить о прибавке стоит в том случае, если сотрудник действительно делает больше, чем было изначально договорено с руководителем в начале сотрудничества. Также основанием будут улучшившиеся компетенции и результаты труда, отметила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Александра Королева.

Просить о повышении зарплаты надо аргументированно с цифрами, показателями и обоснованиями. Нужно рассказать руководителю, что вы стали более квалифицированным специалистом.
Александра Королева
HR-эксперт

По словам Королевой, подходить с просьбой о прибавке стоит, когда у руководителя хорошее настроение. Однако не надо проявлять подхалимство, ведь ориентированному на результат начальству это не понравится.

"В случае отказа надо проанализировать аргументы руководителя: возможно, он иначе оценивает ваши результаты. Не стоит манипулировать руководителем и говорить, что уволитесь, ведь он может на это согласиться", – подчеркнула HR-эксперт.

Психолог Юлия Полтавская, в свою очередь, посоветовала перед разговором о повышении оклада наладить контакт руководителем, так как у него могут быть свои сложности и восприятие ситуации.

"Стоит найти объективные и важные для вас положительные моменты в вашей работе, контакте. Например, можно сказать: "Я ценю наше сотрудничество", "Мне нравится наш корпоративный дух", "Мне важно оставаться здесь", – объяснила она в разговоре с Москвой 24.

Можно отметить и личные взаимоотношения с руководством: "Я ценю, что вы меня слышите и откликаетесь на просьбы сотрудников". Такое начало имеет большое значение, потому что укрепляет контакт, дарит положительные эмоции, делает безопасным совместное пространство.
Юлия Полтавская
психолог

Также нужно помнить, что мягкий, уважительный и бережный диалог вполне может сработать в пользу сотрудника, добавила психолог.

"Лучше не намекать руководителю на прибавку, а озвучить прямо свою просьбу. Также надо правильно формулировать свои мысли. Говорить не "Давайте вы мне повысите зарплату", а "Я бы хотел получать больше, можем ли мы это реализовать?" – рассказала эксперт.

При этом в случае отказа не стоит сразу впадать в уныние и убеждать себя в том, что вас не ценят. Нужно заранее помнить о том, что у руководителя есть право на такое решение и обстоятельства, мешающие пойти навстречу, объяснила психолог. Также не будет лишним узнать и о причинах принятого решения, добавила она.

