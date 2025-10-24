HR-эксперт Королева назвала основные правила разговора о прибавке к зарплате

Просить о повышении зарплаты лучше всего осенью, сообщили эксперты. Как правильно разговаривать с руководством о прибавке к жалованию, расскажет Москва 24.

Больше денег

Осень – лучшее время для разговоров о повышении зарплаты, так как многие компании в это время начинают пересматривать кадровую политику. Об этом RT сообщила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

Кроме того, именно осенью чаще всего проводится бюджетирование и стратегическое планирование на грядущий финансовый год, объяснила специалист.





Лусине Абгарян операционный директор HR-холдинга Руководители отделов уже начинают формировать планы по проектам, найму и, что важно, по пересмотру оплаты труда для сотрудников. Если сотрудник хочет получить повышение, сейчас самое время обоснованно заявить о своих достижениях и амбициях, чтобы войти в планы компании на следующий год с новыми условиями.

Также осенью компании завершают массовый отпускной сезон, напомнила она.

"Руководители возвращаются к активной работе с новыми силами и амбициями. По возвращении из отпуска управленцы могут быть более открыты к обсуждению идей и перспектив", – сказала эксперт.

Среди других факторов она отметила особую ситуацию в ряде отраслей. К примеру, в торговле и ретейле осенью готовятся к активным продажам перед новогодними праздниками, поэтому начальство старается мотивировать ключевых сотрудников заблаговременно.

"В финансовом секторе и консалтинге осень – время определения бонусных пулов. В IT-компаниях с сентября по ноябрь формируют бюджет с учетом новых вакансий и повышения для ценных специалистов", – поделилась специалист.

Ранее в Сети обратили внимание на "тихое повышение" – тренд, согласно которому сотруднику поручают дополнительные обязанности без увеличения зарплаты и роста в должности. По мнению экспертов, боссы в таком случае получают как экономическую выгоду, так и возможность проверить эффективность сотрудников.

Однако юрист Алла Георгиева рассказывала Москве 24, что будущий сотрудник и работодатель изначально должны обсудить условия труда и зафиксировать их в договоре со всеми правами и обязанностями. Изменения документа в одностороннем порядке недопустимы, подчеркнула она.

Правильное обоснование

Просить о прибавке стоит в том случае, если сотрудник действительно делает больше, чем было изначально договорено с руководителем в начале сотрудничества. Также основанием будут улучшившиеся компетенции и результаты труда, отметила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Александра Королева.





Александра Королева HR-эксперт Просить о повышении зарплаты надо аргументированно с цифрами, показателями и обоснованиями. Нужно рассказать руководителю, что вы стали более квалифицированным специалистом.

По словам Королевой, подходить с просьбой о прибавке стоит, когда у руководителя хорошее настроение. Однако не надо проявлять подхалимство, ведь ориентированному на результат начальству это не понравится.

"В случае отказа надо проанализировать аргументы руководителя: возможно, он иначе оценивает ваши результаты. Не стоит манипулировать руководителем и говорить, что уволитесь, ведь он может на это согласиться", – подчеркнула HR-эксперт.

Психолог Юлия Полтавская, в свою очередь, посоветовала перед разговором о повышении оклада наладить контакт руководителем, так как у него могут быть свои сложности и восприятие ситуации.

"Стоит найти объективные и важные для вас положительные моменты в вашей работе, контакте. Например, можно сказать: "Я ценю наше сотрудничество", "Мне нравится наш корпоративный дух", "Мне важно оставаться здесь", – объяснила она в разговоре с Москвой 24.





Юлия Полтавская психолог Можно отметить и личные взаимоотношения с руководством: "Я ценю, что вы меня слышите и откликаетесь на просьбы сотрудников". Такое начало имеет большое значение, потому что укрепляет контакт, дарит положительные эмоции, делает безопасным совместное пространство.

Также нужно помнить, что мягкий, уважительный и бережный диалог вполне может сработать в пользу сотрудника, добавила психолог.

"Лучше не намекать руководителю на прибавку, а озвучить прямо свою просьбу. Также надо правильно формулировать свои мысли. Говорить не "Давайте вы мне повысите зарплату", а "Я бы хотел получать больше, можем ли мы это реализовать?" – рассказала эксперт.

При этом в случае отказа не стоит сразу впадать в уныние и убеждать себя в том, что вас не ценят. Нужно заранее помнить о том, что у руководителя есть право на такое решение и обстоятельства, мешающие пойти навстречу, объяснила психолог. Также не будет лишним узнать и о причинах принятого решения, добавила она.

