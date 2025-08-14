HR-эксперт Мурадян: "злорадное выгорание" чаще всего встречается в IT-компаниях

В России набирает популярность синдром "злорадного выгорания" – публичных жалоб на усталость и переутомление от работы. Многие сотрудники используют такой подход как инструмент давления на начальство, отметили эксперты. Как такой прием влияет на карьеру и может ли мнимое выгорание стать реальным, разбиралась Москва 24.

Я так устал!

У сотрудников российских компаний стал все чаще проявляться синдром "злорадного выгорания", сообщили СМИ.

По данным экспертов, если за рубежом подобные течения были проявлением преданности компании и желания выделиться на фоне остальных сотрудников, то в России это стало инструментом давления на начальство. Жалобами на переутомление некоторые пытаются заработать повышение зарплаты или продвижение по службе.

При этом низкая эффективность, которую будет демонстрировать такой работник, зачастую связана не с реальным переутомлением, а с самоубеждением в усталости, заявила бизнес-психолог, писатель и психотерапевт Галина Цех.



(сотруднику. – Прим. ред.) кажется, что он устал от работы, что у него много задач, хотя в реальности он выполнил лишь половину от того, что мог бы.

Она подчеркнула, что в ряде случаев работники выбирают такую стратегию поведения бессознательно: они могут искренне верить в свое переутомление, испытывать внутренний конфликт и стремиться к быстрому получению результата, что еще более негативно влияет на решение рутинных задач.

В то же время "злорадное выгорание" свойственно работникам, страдающим от недостатка навыков коммуникации и страха конфронтации, подчеркнула психолог. Такие специалисты не пробуют честно договариваться с начальством, а используют детский подход – жаловаться в кулуарах или обсуждать свое переутомление в коллективе, указала Галина Цех.

Реально работает?

Стратегия поведения в стиле "злорадного выгорания" характерна прежде всего для зумеров, заявил в беседе с Москвой 24 HR-эксперт и руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян. По его словам, чаще всего такие сотрудники встречается в крупных IT-компаниях. При этом в целом эта история характерна для городов-миллионников, указал специалист.

"Детская позиция – ныть о собственной усталости, вместо того чтобы взять и сделать конкретное дело, за которым последует вполне заслуженное повышение зарплаты или должности. Если люди от 35 лет и старше растут согласно второй стратегии, зумеры начинают публично набивать себе цену", – выразил мнение Мурадян.





Гарри Мурадян HR-эксперт При этом "злорадное выгорание" может работать как инструмент манипуляции, когда должность сотрудника сложнозаменяемая и редкая. Также это происходит при дефиците таких кадров на рынке. В противном случае его просто уволят, каким бы обоснованным или необоснованным выгорание ни было.

В то же время подобная стратегия не приведет к устойчивому росту, потому что подкреплена давлением, а не реальными заслугами и профессиональным развитием, рассказал Мурадян. Среди негативных аспектов такого пути он также назвал потерю профессионального авторитета и риски увольнения с получением плохих рекомендаций.

При этом психолог Екатерина Кольцова в беседе с Москвой 24 назвала типы руководителей, на которых "злорадное выгорание" может произвести эффект.

"Прежде всего это работодатели, которые относятся ко всем сотрудникам как к незаменимым. Они также слишком эмпатичны к чужим проблемам, а к подчиненным привязываются как к личностям, а не как к коллегам. Как правило, такое имеет место быть в коллективах, где нарушена субординация", – рассказала психолог.





Екатерина Кольцова психолог Также в ловушку могут попасть начальники, кто плохо осведомлен о реальном количестве работы, которую выполняют сотрудники. Они, с одной стороны, могут поверить, что на человека много навалилось, а с другой – побоятся уволить симулянта из-за неумения мыслить стратегически.

В то же время Кольцова подчеркнула, что постоянная симуляция выгорания или попытки убедить себя в нем могут спровоцировать реальную проблему. Особенно это грозит ипохондрикам, которые склонны к психосоматическим заболеваниям, заключила специалист.

