Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко пояснил, что данные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Это было связано с нейтрализацией БПЛА, которые летели на Москву в ночь на 11 декабря.

В результате было отменено, задержано и перенаправлено свыше 130 рейсов. В частности, в Шереметьево не смогли вовремя вылететь 44 рейса, в Домодедово позже запланированного были выпущены 6 самолетов, а еще 1 рейс был перенаправлен в другой аэропорт.

Спустя время ограничения на прием и выпуск самолетов были отменены. В настоящее время Уральская транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержек рейсов в Московском регионе.

