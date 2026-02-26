Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейцам следует воздержаться от активного вмешательства в переговорный процесс по Украине и проявить сдержанность.

Таким образом дипломат отреагировала на заявление председателя Европейского совета Антониу Кошты о необходимости помешать России добиться успеха на переговорах. По ее словам, европейских представителей на переговорах никто не ждал и не приглашал.

"Вы не умеете себя вести, потому что вы уже там (за столом переговоров. – Прим. ред.) были, потому что вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку. Поэтому сидите там под столом и не вякайте", – сказала представитель министерства.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Недавно в Кремле согласились с необходимостью встречи Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского для финального обсуждения договоренностей. Также, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, приглашение Зеленского в Москву для диалога с Путиным сохраняет свою актуальность.