Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО нейтрализовали очередной украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По информации мэра, на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.

До этого Собянин сообщил, что на подлете к столице был сбит один дрон. На месте падения фрагментов БПЛА также работали оперативные службы.

Кроме того, из-за сообщений о ликвидации дронов, летевших в сторону Москвы, временно приостановил работу аэропорт Шереметьево. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.