Юрист Зуй: сброс снега на чужой дачный участок нарушает Гражданский кодекс РФ

Юрист рассказала, что грозит за сброс снега на чужой дачный участок

Фото: 123RF.com/jeka81

Сбрасывание снега на чужой дачный участок при уборке своей территории нарушает Гражданский кодекс России. Об этом в беседе с aif.ru предупредила член Мособлколлегии адвокатов Ирина Зуй.

Подобные действия, по ее словам, нарушают статью 304 "Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения". Согласно положениям статьи, владелец участка может потребовать устранения нарушений его прав, даже если они не связаны с лишением владения. Однако, как отметила эксперт, за это не предусмотрены штрафные санкции.

"Если сосед не захватил вашу землю, а просто завалил ее снегом, мешая проходу или проезду, вы имеете полное право требовать убрать завалы", – пояснила Зуй.

Юрист обратила внимание, что такие действия также подпадают под нарушение Земельного кодекса РФ и санитарных норм и правил (СанПиН).

При этом в случае отказа соседа убрать последствия своей уборки собственнику рекомендуется сделать фото- или видеофиксацию, а затем предоставить их в суд. Инстанция обяжет первого либо устранить правонарушение, либо выплатить расходы на уборку.

Ранее юрист Александр Толмачев рассказал, как обезопасить себя при сдаче дачного участка в аренду. В первую очередь, по его словам, необходимо проверить паспорт арендатора и убедиться в том, что документ действительно ему принадлежит.

Кроме того, важно сделать подробную опись имущества в доме и на участке. Причем указать нужно в том числе деревья, кустарники, лавочки и беседки. Именно эти пункты помогут избежать претензий по поводу повреждений.

