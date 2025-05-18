Агроном Воробьев назвал лучший способ борьбы с кротами на участке

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Установка антикротовой сетки – самый действенный метод в борьбе с этими животными на дачном участке. Таким мнением с Москвой 24 поделился биолог, агроном Михаил Воробьев.

"В целом, крот – полезное животное. Он не ест клубни и луковицы, не подгрызает корешки. Он хищник и питается личинками майского жука, проволочника, медведки и так далее", – отметил эксперт.

Кроме того, кроты делают в земле многочисленные ходы, которые выступают в качестве дренажных систем и эффективно отводят воду во время дождя. Это также способствует аэрации почвы, добавил Воробьев.

"Так что убивать кротов ни в коем случае нельзя. А если они мешают, потому что делают лунки на газоне, среди грядок и клумб следует установить антикротовую сетку", – посоветовал он.

Для этого нужно вырыть неглубокую, примерно на штык лопаты, яму. В ней следует расстелить сетку таким образом, чтобы ее бока немного выступали над поверхностью. Затем яму надо засыпать землей и уже в нее сажать растения. Их корни будут легко проходить сквозь сетку, а вот у кротов пролезть не получится, пояснил Воробьев.



Михаил Воробьев биолог, агроном Тем, у кого на участке или по соседству идет масштабная стройка, обычно переживать не приходится. Громкие звуки отпугивают кротов, и они уходят подальше.

При этом, как показывает практика, ультразвуковые отпугиватели животных не раздражают. Не работают и многочисленные народные способы, такие как, например, посадка различных растений, запах которых якобы не нравится кротам, подчеркнул специалист.

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