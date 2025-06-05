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05 июня, 19:28

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В Росреестре назвали условия для изъятия земельного участка у россиян

Земля уходит из-под ног: за что будут изымать участки у россиян

Росреестр разъяснил, как будут изыматься неиспользуемые земельные участки россиян. Кого коснется эта мера и можно ли будет обжаловать такое решение, расскажет Москва 24.

Что за закон?

Фото: 123RF/banedeki

Закон об освоении и использовании земельных участков начал действовать в России с 1 марта 2025 года. По нему владельцам дают три года, чтобы привести в порядок захламленные дачные, огородные и садовые территории. Для объектов, которые были в собственности до 1 марта 2025-го, срок пошел с этой даты. В остальных случаях – с момента приобретения прав на землю.

Как ранее поясняли в пресс-службе Росреестра, цель нововведения – стимулировать развитие населенных пунктов. Уточняется, что брошенные участки вызывают жалобы соседей и опасны для детей и подростков. Плюс такие владения затрудняют работу садовых товариществ.

Дачники не могут оперативно решить вопросы, связанные с деятельностью их объединений. Дополнительные проблемы возникают у председателя – это долги по взносам, которые неизбежно копятся у владельцев таких земель.
пресс-служба Росреестра

Также в Росреестре обратили внимание, что некоторые владельцы не появляются на своих участках десятилетиями. При этом никакой управы за состояние земель на них не было, добавляли в ведомстве.

Кого затронут ограничения?

Фото: depositphotos/Anastasya0309

В правительстве РФ сообщили, что под определение "неиспользуемых" подпадут земли, где на более чем 50% территории больше года валяется хлам. Существуют и другие критерии, среди которых:

  • на более чем 50% территории сорняки выше метра или не предназначенные для озеленения и благоустройства деревья и кустарники, которые не убираются от года и более;
  • участок предназначен для жилищного строительства, но пустует семь и более лет;
  • на территории есть сооружения с разрушенной крышей, стенами, окнами, которые не были починены в течение одного года и более.

Однако критерии не распространяются на участки, которые невозможно эксплуатировать из-за стихийных бедствий, ареста или других объективных обстоятельств. Сам документ с признаками вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет.

Как будет работать мера?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выявлять нарушения будут муниципальные органы земельного контроля и Росреестр, пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Также жаловаться на заброшенные территории смогут граждане. Владельцы таких земель начнут получать соответствующие предписания.

При этом правообладатель земельного участка может предоставить материалы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнить ту или иную обязанность.
из сообщения пресс-службы Росреестра

В Росреестре подчеркнули, что изъятие земли – крайняя мера, которая возможна только по решению суда. К ней прибегнут, если владелец не устранит проблему в срок. Деньги за продажу территории переведут уже бывшему собственнику.

В то же время, если правонарушение было совершено впервые, наказание смягчат до предупреждения, резюмировали в ведомстве.

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