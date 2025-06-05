В Росреестре назвали условия для изъятия земельного участка у россиян

Росреестр разъяснил, как будут изыматься неиспользуемые земельные участки россиян. Кого коснется эта мера и можно ли будет обжаловать такое решение, расскажет Москва 24.

Что за закон?

Закон об освоении и использовании земельных участков начал действовать в России с 1 марта 2025 года. По нему владельцам дают три года, чтобы привести в порядок захламленные дачные, огородные и садовые территории. Для объектов, которые были в собственности до 1 марта 2025-го, срок пошел с этой даты. В остальных случаях – с момента приобретения прав на землю.

Как ранее поясняли в пресс-службе Росреестра, цель нововведения – стимулировать развитие населенных пунктов. Уточняется, что брошенные участки вызывают жалобы соседей и опасны для детей и подростков. Плюс такие владения затрудняют работу садовых товариществ.





пресс-служба Росреестра Дачники не могут оперативно решить вопросы, связанные с деятельностью их объединений. Дополнительные проблемы возникают у председателя – это долги по взносам, которые неизбежно копятся у владельцев таких земель.

Также в Росреестре обратили внимание, что некоторые владельцы не появляются на своих участках десятилетиями. При этом никакой управы за состояние земель на них не было, добавляли в ведомстве.

Кого затронут ограничения?

В правительстве РФ сообщили, что под определение "неиспользуемых" подпадут земли, где на более чем 50% территории больше года валяется хлам. Существуют и другие критерии, среди которых:



на более чем 50% территории сорняки выше метра или не предназначенные для озеленения и благоустройства деревья и кустарники, которые не убираются от года и более;

участок предназначен для жилищного строительства, но пустует семь и более лет;

на территории есть сооружения с разрушенной крышей, стенами, окнами, которые не были починены в течение одного года и более.

Однако критерии не распространяются на участки, которые невозможно эксплуатировать из-за стихийных бедствий, ареста или других объективных обстоятельств. Сам документ с признаками вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет.

Как будет работать мера?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выявлять нарушения будут муниципальные органы земельного контроля и Росреестр, пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Также жаловаться на заброшенные территории смогут граждане. Владельцы таких земель начнут получать соответствующие предписания.





из сообщения пресс-службы Росреестра При этом правообладатель земельного участка может предоставить материалы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнить ту или иную обязанность.

В Росреестре подчеркнули, что изъятие земли – крайняя мера, которая возможна только по решению суда. К ней прибегнут, если владелец не устранит проблему в срок. Деньги за продажу территории переведут уже бывшему собственнику.

В то же время, если правонарушение было совершено впервые, наказание смягчат до предупреждения, резюмировали в ведомстве.

