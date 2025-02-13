Росреестр заявил об изменении правил регистрации участков с 1 марта

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Правила регистрации земельных участков изменятся в России с 1 марта этого года. Теперь сделку нельзя будет зарегистрировать, если границы владений не были внесены в ЕГРН, сообщили в пресс-службе Росреестра.

Кроме того, будет запрещено ставить на кадастровый учет и оформлять права на объект, постройка которого не завершена, в случае если границы земли собственника не учтены.

В Росреестре подчеркнули, что при отсутствии в ЕГРН сведений о границах землевладений невозможно определить, где находится участок и какова его площадь. Отсутствие данных в реестре создает опасение, что продавец может показать покупателю не свой участок или дать ложную информацию о его размерах.

По данным Росреестра, именно отсутствие точно определенных границ становится причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков. Например, собственник соседнего участка может предъявить претензии о захвате земли новым покупателем либо наоборот.

Новые правила предполагают, что Росреестр примет документы для регистрации, но при отсутствии в ЕГРН данных о границах участков учетно-регистрационные действия будут приостановлены. Внести в реестре сведения о границах можно на основании заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и межевого плана.

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