Профессор Староверова: в России удвоился штраф за неуплату налога с продажи недвижимости

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Вступившие в силу в 2025 году законы ужесточают наказание за ненадлежащее использование квартир, сообщила в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

По ее словам, вдвое (до 40%) вырос штраф за неуплату налога с продажи недвижимости. Он изменился после вступления в силу с января прогрессивной шкалы налогообложения. По старой ставке 13% облагается только продажа недвижимости за 2,4 миллиона рублей.

Кроме того, Староверова обратила внимание, что за блокировку пожарного люка на балконе или изменение направления открытия входной двери придется заплатить 15 тысяч рублей вместо 10.

Штраф за обустройство тамбура на общей лестничной площадке с незаконным ограждением теперь составит так же 15 тысяч рублей. Как объяснила профессор, тамбуры необходимо согласовывать, заручившись согласием всех собственников квартир.

Между тем в России может появиться устав с правилами проживания, соблюдения порядка в многоквартирных домах. Однако, как считает депутат Светлана Разворотнева, это не решит проблему асоциальных элементов. К тому же их нельзя выселить за нарушения, за исключением случаев, когда они проживают в квартире по социальному найму.

