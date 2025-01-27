В РФ может появиться устав с правилами проживания в многоквартирном доме

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В России может появиться устав с правилами проживания, соблюдения порядка в многоквартирных домах. Об этом Москве 24 рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам депутата, сейчас идет разработка соответствующего законопроекта. Планируется, что в уставе можно будет прописать правила о порядке в доме или содержании домашних животных.



Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Если жильцы примут его на общем собрании, там будет зафиксировано, что нарушения устава будут устанавливаться несколькими соседями без привлечения контрольно-надзорных или правоохранительных органов. Дальше от владельца можно будет требовать неустойку.

При этом, отметила она, это относится и к тем случаям, когда мусорит не сам владелец, а его наниматель. По имеющимся правилам ответственность за нарушение общественного порядка несет только сам владелец.

Как добавила Разворотнева, если владелец откажется платить добровольно, вопрос будет решаться через суд. Однако это не решит проблему асоциальных элементов. К тому же их нельзя выселить за нарушения, за исключением случаев, когда они проживают в квартире по социальному найму, уточнила депутат.

Разворотнева также прокомментировала разработку законопроекта об ужесточении ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. Как ранее сообщил замглавы парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости, штрафы для физических лиц могут увеличиться до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.



Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ То, как воздействовать на такого человека, – большая проблема. Поможет ли в этом плане увеличение штрафов, я не уверена. Потому что, во-первых, в такое состояние квартиру приводят те, кто находится в не совсем адекватном состоянии, а во-вторых, зачастую с них нечего взять и воздействовать на них с помощью штрафов трудно.

Она напомнила, что, если жилье проверяет Роспотребнадзор и устанавливает факт ненадлежащего содержания, он может обязать УК через суд навести порядок и выставить собственнику комиссионные затраты.

Депутат назвала главной проблемой такого метода допуск в жилые помещения, так как в соответствии с конституцией существует неприкосновенность жилища. Кроме того, сами надзорные органы не очень охотно идут в суды, поскольку это затратно с точки зрения денежных средств и времени.

Между тем юристы рассказали, что для борьбы с соседями, которые содержат по 50–60 животных в однокомнатной квартире, стоит сначала выяснить статус человека – снимает ли он жилье или является собственником. Затем можно провести общее собрание жильцов, вынеся решение о ненадлежащем содержании квартиры. В крайнем случае придется доводить дело до суда, чтобы человека выселили.

