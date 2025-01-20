Эксперт Бондарь рассказал о серьезных последствиях неуплаты коммунальных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За неуплату ЖКУ могут начислить пени, ограничить или отключить услуги, подать в суд на собственника, запретить выезд за границу, а в ряде случаев даже выселить из квартиры. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, пени начинают начислять с 31-го дня просрочки. Размер составляет 1/300 ключевой ставки за каждый день неоплаты. С 91-го дня он увеличивается до 1/130 ставки.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если задолженность превышает двухмесячную плату за одну из коммунальных услуг, управляющая компания может ее ограничить или отключить.

"Потребителю направляют предупреждение с указанием срока оплаты, обычно не менее 20 дней. Если она не была произведена, услуга ограничивается. Например, уменьшается напор воды. Если долг не погасили в течение 10 дней после ограничений, услуга приостанавливается. Исключение составляют отопление и холодное водоснабжение", – пояснил Бондарь.

Услугу возобновят только после полного погашения долга и оплаты расходов на введение ограничений. Если отключить ее нельзя, будут начислять пени, а потом взыскивать сумму.

Если долг продолжает расти, управляющая компания может подать иск в суд. После его удовлетворения должник обязан погасить основную сумму, начисленные на момент разбирательства пени, а также судебные издержки, включая госпошлину.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ После решения суда исполнительные документы передаются приставам. Они могут арестовать счета должника, его имущество, ограничить выезд за границу, если сумма превышает 30 000 рублей.

Эксперт также предупредил, что в некоторых случаях неплательщик может даже лишиться жилья.

"Выселить за неуплату коммунальных услуг могут тех, кто проживает по договору социального найма, если задолженность превышает шесть месяцев. Делается это через суд. Жильцам предоставляют другое помещение по нормам общежития", – указал специалист.

При этом нельзя выселить из единственной квартиры, которая является собственностью, подчеркнул Бондарь.

Ранее россиянам дали совет, как погасить большой долг по ЖКУ. В частности, есть вариант поговорить с управляющей организацией и попросить рассрочку. Кроме того, УК может предложить неплательщику работу, а часть заработной платы удерживать в счет погашения суммы. Такая практика существует в некоторых регионах.