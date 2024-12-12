Эксперт Бондарь назвал главные способы сэкономить на оплате ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Внимательное изучение квитанций, правильное использование ресурсов и знание своих прав поможет сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что ошибки в квитанциях не редкость, особенно если учесть многоступенчатую систему расчета.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Например, некорректные данные с приборов учета в квартире могут привести к завышенным платежам. Сверка показаний и их соответствие данным в квитанциях помогают быстро выявить проблему.

При расхождениях необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением о проверке расчетов. Фотографии счетчиков повысят ваши шансы на положительное решение, подчеркнул специалист.

Также он предупредил, что нередко в квитанциях появляются дополнительные строки с услугами, которые не были согласованы с жильцами.

"Например, установка видеонаблюдения, консьерж-сервис или уборка территории должны быть утверждены общим собранием собственников. Если такого согласования не было, жильцы имеют право отказаться от оплаты этих услуг, направив письменное заявление в УК", – пояснил эксперт.

Таким образом, внимательное изучение квитанций позволяет не только избежать переплат, но и выявить незаконные или ненужные начисления, добавил Дмитрий Бондарь. Кроме того, большую роль в снижении затрат играет энергоэффективность жилища, подчеркнул он.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКУ Замена старых окон на энергосберегающие, герметизация дверей или установка терморегуляторов на батареи могут значительно сократить расходы на отопление. Установка умных систем управления батареями позволит автоматически регулировать температуру в доме в зависимости от погодных условий, что снижает энергопотребление без ущерба для комфорта.

Помимо этого, можно установить многотарифные счетчики электроэнергии, которые существенно сокращают затраты на эту статью расходов. Кроме того, не стоит забывать и о возможности получения льгот и субсидий, сказал специалист.

"Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и другие категории граждан часто имеют право на значительные скидки при оплате коммунальных услуг. Да, оформление такой поддержки требует подготовки документов, но экономия на ежемесячных платежах может быть существенной. Проверить возможность получения льгот можно в органах социальной защиты или через электронные сервисы", – указал эксперт.

Также жильцы могут объединиться для совместного контроля за деятельностью УК, заметил Бондарь.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКУ Регулярное участие в собраниях собственников, обсуждение вопросов по улучшению энергоэффективности дома и контроль за расходами на общедомовые нужды помогают не только сэкономить, но и сделать управление более прозрачным. Например, можно совместно инициировать проверку состояния общедомовых приборов учета или обсудить возможность установки более экономичных систем освещения в подъездах и на территории.

Ранее россиянам рассказали, кому положены льготы и субсидии на оплату ЖКУ. Их могут предоставить, если траты на коммуналку превышают определенный процент от ежемесячного дохода. Его размер зависит от региона: например, в Москве это 10%, а в Якутии – 15%.

