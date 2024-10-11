Депутат Разворотнева дала советы, как не стать жертвой мошенничества с ЖКУ

В России участились случаи мошенничества в сфере ЖКХ: владельцев имущества обманывают, например, с оплатой электроэнергии, заменой газового оборудования и липовыми платежками. Как обезопасить себя, разбиралась Москва 24.

Обворовали на сотни тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Случаи мошенничества с оплатой электроэнергии участились в Подмосковье, рассказали РИА Новости в региональном министерстве ЖКХ.





из сообщения пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Злоумышленники представляются сотрудниками Мосэнергосбыта и настойчиво склоняют людей к определенным действиям, в результате которых могут получить доступ к их личным данным.

В министерстве сообщили, что аферисты связываются с жертвой через СМС или мессенджеры и представляются работниками организации. После этого они начинают требовать оплатить долг или установить программу для передачи показаний. Кроме того, преступники могут просить коды подтверждения, паспортные данные, пароль от "Госуслуг" и другую персональную информацию, предупредили в ведомстве.

Похожие ситуации наблюдаются и в других регионах. К примеру, в Саратовской области жертвой подобного обмана стала 60-летняя пенсионерка. Когда она скачала приложение на телефон, с ее банковского счета списали 80 тысяч рублей, рассказали в администрации Энгельсского муниципального района. Таким же образом аферисты обманули 60-летнего жителя Абакана – с его счета преступники сняли 320 тысяч, уточнили в МВД по Республике Хакасия.

Еще одна схема – принуждение к обновлению газового оборудования, сообщает "Газета.ру". В таких случаях россиянам приходят липовые уведомления с требованием провести срочную проверку старых счетчиков или установить новые. Более того, злоумышленники могут приходить в квартиры и под видом специалистов агрессивно настаивать на платном проведении работ. За отказ они угрожают штрафами или отключением коммунальных услуг, сообщает СМИ.

Кроме того, россияне получают поддельные квитанции ЖКХ. Бланки выглядят как обычно, однако после считывания напечатанного на них QR-кода пользователи попадали на мошеннический сайт. Таким образом, плата за коммунальные услуги и аккаунты на "Госуслугах" оказывались в руках аферистов.

Не доверять и проверять

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управляющие компании обычно публикуют всю актуальную информацию на официальных сайтах и никогда не используют для оповещения мессенджеры или звонки. Услуги же они оказывают через защищенные ресурсы, такие как "Госуслуги" и ГИС ЖКХ, рассказала Москве 24 зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Когда поступают звонки и сообщения от мошенников, человек рискует попасть на фишинговые сайты. Поэтому на все, что поступает извне, кроме объявлений управляющей компании о задолженности, которые вывешиваются на стене в подъезде, и квитанций, реагировать не надо.

Настораживать должно и навязывание услуг, подчеркнула Разворотнева. Например, если злоумышленники предлагают заменить газовое оборудование, нужно проверить срок его службы в паспорте или электронной системе "Аршин".

"И главное – не стоит заключать никаких договоров спонтанно, никакой срочности в этом никогда нет. Например, если обещают отключить свет и газ, по закону от предупреждения до момента прекращения коммунальных услуг у каждого есть 30 дней", – отметила парламентарий.

Избежать мошенничества также можно благодаря проверке реквизитов на квитанциях за ЖКУ, сообщил Москве 24 председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин. Он отметил, что по закону в платежном документе должны быть наименование, адрес, телефон, сайт, часы приема и прочие данные управляющей компании, которые указывают на ее подлинность.





Константин Крохин председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Нужно помнить, что человек платит за ЖКУ только в свою управляющую организацию, поэтому должен проверять информацию о ней. Даже если речь идет об электронной платежке, ее можно скачать и посмотреть реквизиты.

На подделку платежек указывает и время, в которое их присылают, дополнила Светлана Разворотнева. Она объяснила, что мошенники специально отправляют документ раньше обычного, чтобы опередить реального поставщика услуги. И здесь стоит подождать и удостовериться, не придет ли еще одна, теперь уже официальная платежка, заключила она.

Константин Крохин добавил, что если речь идет о случаях мошенничества и других нарушениях Уголовного кодекса, поможет только полиция или прокуратура.