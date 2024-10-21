ЦБ объяснил порядок оспаривания взятого мошенниками через "Госуслуги" кредита

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Центральный Банк России объяснил, как можно оспорить кредит, взятый мошенниками через взломанный аккаунт на "Госуслугах". Соответствующие рекомендации опубликованы в телеграм-канале регулятора.

Так, в первую очередь необходимо запросить данные о кредитной истории через "Госуслуги". Если доступ к аккаунту утерян, но пострадавший знает свой код субъекта кредитной истории, то справку из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) можно получить через сайт Центробанка.

Также его можно найти в кредитном договоре, уточнить в банке или микрофинансовой организации (МФО). Если же он неизвестен или гражданин никогда не оформлял кредит, код могут предоставить в любом банке, МФО либо в кредитном потребительском кооперативе, бюро кредитных историй (БКИ), почтовом отделении или у нотариуса.

После жертве нужно запросить выписку. Если же там обнаружится кредит, оформленный злоумышленниками, необходимо написать в банк или МФО заявление о том, что договор подписан неизвестным лицом, а деньги клиент не получил, уточнили в ЦБ.

Кроме того, пострадавший имеет право запросить внутреннее расследование и подтверждение документов, на основании которых были выданы деньги, вместе с реквизитами получателя средств. При этом на втором экземпляре заявления о несогласии в бумажном виде нужно требовать поставить отметку о приеме, чтобы документ не "потеряли".

Следующим шагом является обращение в полицию. В правоохранительные органы нужно подать заявление о мошенничестве, приложить его копию и документы, полученные от финорганизации. Особое внимание стоит обратить на обстоятельства, подтверждающие непричастность пострадавшего. Полученный в полиции талон-уведомление следует отправить в выдавшую кредит организацию.

В соответствии с законом РФ кредитор обязан ответить в течение 15 дней. В реакции он может аннулировать долг или отказать в компенсации. Кроме того, в случае формального ответа ЦБ может сам рассмотреть жалобу, но списать долг или выплатить компенсацию можно только через суд.

Также рекомендуется перед подачей иска обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры людей с банками и МФО до 500 тысяч рублей. Его решения имеют ту же юридическую силу, что и судебные.

Чтобы уберечь себя от кредитных мошенников, гражданам рекомендуют контролировать свою кредитную историю, а также использовать сложные пароли на "Госуслугах". Кроме того, с марта 2025 года на сервисе можно будет оформить самозапрет на оформление необеспеченных кредитов.

Это первый шаг, с помощью которого можно избежать мошеннических заемов, оформленных "от вашего имени без вашего ведома", пояснил экономист Андрей Лобода. При этом, если же кто-то получил доступ к вашему аккаунту, необходимо обратиться в МФЦ и сменить пароль, подчеркнул эксперт.