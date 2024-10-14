Эксперт Чугунов: мошенники стали чаще прибегать к звонкам от имени банков и операторов

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Телефонные мошенники с января по октябрь 2024 года чаще использовали звонки от имени сотрудников банков, органов государственной власти или операторов связи. Об этом в беседе с РБК рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, на подобные способы приходится до 80% от общего числа звонков. При этом две трети вызовов поступает через мобильную связь, а треть – через мессенджеры.

Как правило, целью звонков является получение СМС-кода, установка вредоносной программы или переход по фишинговой ссылке. Такие способы позволяют мошенникам получить доступ личному кабинету жертвы или приложению, пояснил Чугунов.

При этом, отметил эксперт, предложение инвестиций является более сложной схемой. Так, сперва жертве после перевода небольшой суммы средств на сторонний счет предлагают заработать немного денег без права их вывода. Когда злоумышленники получают гораздо более крупную сумму, они пропадают.

Кроме того, мошенники становятся более грамотными. Они хорошо подготовлены по финансовой части, а также разбираются в психологии людей, добавил эксперт.

Также в последнее время мошенники стали чаще похищать деньги россиян через призыв обновить банковское приложение. Так, за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз, отметил Чугунов.

Россиян призвали сразу класть трубку, если в разговоре "сотрудник" начнет настаивать на обновлении приложения. После этого следует обратиться напрямую в финансовую организацию.