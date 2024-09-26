Мошенники стали чаще похищать деньги через просьбу обновить приложение

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В последнее время мошенники стали чаще похищать деньги россиян через призыв обновить банковское приложение, рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Так, за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз, отметил Чугунов в беседе с РБК.

Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками финансовой организации и предлагают установить "правильную версию" банковского приложения. При этом они используют давление, настаивая на незамедлительном обновлении программы, иначе банк якобы заблокирует счета и карты клиента.

Жертвам высылают ссылку для скачивания программы, однако после перехода по ней экран смартфона блокируется. Таким образом, мошенники получают доступ к кабинету пользователя в приложении, откуда клиенту приходит СМС-код, с помощью которого аферисты и выводят деньги со счета.

Представители банка призвали россиян сразу класть трубку, если в разговоре "сотрудник" начнет настаивать на обновлении приложения. После этого следует обратиться напрямую в финансовую организацию и попросить временно заблокировать личный кабинет, чтобы мошенники не могли вывести средства со счета.

Еще одной набирающей популярность схемой злоумышленников стали фейковые рекламные акции от имени банков. Так, они обещают отправить на карты денежные призы, под этим предлогом пытаясь получить доступ к персональным данным жертвы или к личным кабинетам в онлайн-банках. В подобных схемах мошенники часто используют фирменную символику банков и для правдоподобности добавляют ИНН, ЕРИД или ссылки на оригинальные сайты банков.

Эксперты советуют в первую очередь связаться с финансовой организацией, которая якобы предлагает акцию. Также информация об акции должна быть представлена на официальном сайте банка и других верифицированных ресурсах. Кроме того, реальный сотрудник банка никогда не будет запрашивать код из СМС-сообщений или другие персональные данные.