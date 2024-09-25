Пожилые женщины чаще всего становятся жертвами телефонных мошенников в Москве

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Жертвами телефонных мошенников в Москве чаще становились женщины, чем мужчины и организации. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, за последние 8 месяцев было выявлено более 33 тысяч потерпевших от хищений средств и более половины из них (18 311) были реализованы в отношении женщин. Остальные же были совершены против мужчин и организаций.

Больше всего влиянию мошенников были подвержены пенсионеры старше 66 лет – 6 191 потерпевший, а также женщины в возрасте 36–45 лет – 5 969 жертв. Среди женской аудитории, возраст которой составляет от 26 до 35 лет, пострадали от действий мошенников около 4 981 человека.

Примерно похожее количество жертв выявлено среди женщин 56–65 лет – 4 890 человек, а в возрастной категории от 46 до 55 лет зафиксировано около 4 710 потерпевших. Пострадали от рук телефонных аферистов и 4 497 девушек в возрасте 18–25, а также 206 несовершеннолетних.

Ранее полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже у 84-летней женщины. По информации правоохранителей, он позвонил пенсионерке под видом сотрудника госучреждения и заявил, что из-за якобы денежной реформы ей нужно обменять имеющуюся наличность на новую.

Пенсионерка поверила мужчине и договорилась о встрече. Позже он приехал к ней домой и похитил все сбережения – более миллиона рублей.

