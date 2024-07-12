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12 июля, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": пенсионерка поверила в обмен купюр и лишилась миллиона рублей в Москве

"Безопасный город": пенсионерка поверила в обмен купюр и лишилась миллиона рублей в Москве

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Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве мужчину в Москве. Он обманул и обокрал 84-летнюю пенсионерку. Аферист позвонил пожилой женщине под видом сотрудника госучреждения и сообщил, что из-за якобы денежной реформы ей нужно обменять имеющуюся наличность на новую.

Пенсионерка поверила и договорилась о встрече. Позже мужчина приехал к ней домой и похитил все сбережения – более миллиона рублей. Вскоре жертва поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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