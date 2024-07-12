Заболотский: ошибка в системе управления могла стать причиной крушения Sukhoi Superjet 100

Фото: телеграм-канал "Глава Коломны Александр Гречищев"

Ошибка в системе управления могла стать причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, рассказал Москве 24 заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

Самолет перешел на новые виды оборудования из-за санкций. Поскольку система управления цифровая, считает он, во время полета было трудно справиться с этой неисправностью. Также Заболотский усомнился, что причиной катастрофы стал отказ двигателя.

"Потому что ну один двигатель отказал, в общем-то ничего особенного нет. Если там нет пожара и перегорели различные трубопроводы и прочее – это одно, но, по крайней мере, экипаж это не доложил, включил сигнал бедствия", – считает он.

10 лет существования для самолета – это небольшой срок, однако важно учитывать еще и условия его эксплуатации, подчеркнул эксперт. Поэтому после ремонта суда перегоняют обычно летчики-испытатели, заключил он.

Ранее в числе возможных причин катастрофы называли отказ двигателя, но специалистами будут проверяться и другие версии, включая действия пилотов.

Самолет потерпел крушение в лесном массиве 12 июля. Он выполнял транзитный перелет после ремонта, направляясь во Внуково.

По предварительным данным, внутри были два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже возбудили уголовное дело и начали изымать документацию на заводе, где ремонтировался лайнер.

