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12 июля, 19:15

Происшествия

Сотрудники СКР начали изымать документацию по потерпевшему крушение в Подмосковье SSJ 100

Сотрудники СКР начали изымать документацию по потерпевшему крушение в Подмосковье SSJ 100

Силовики прибыли на завод, где ремонтировали упавший в Подмосковье SSJ 100

Потерпевший крушение SSJ 100 находился в воздухе более часа

МЧС РФ рассказало о прибытии пожарно-спасательных подразделений на место крушения SSJ 100

"Ростех" заявил о готовности содействовать в расследовании причин крушения SSJ 100

Экипаж SSJ 100 выходил на связь через четыре минуты после взлета

Летчик-испытатель СССР Заболотский прокомментировал крушение Sukhoi Superjet 100

Упавший в Подмосковье SSJ 100 выполнял перегоночный рейс

Упавший вблизи Апраксино SSJ 100 летел с авиаремонтного завода

Разбившийся в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 успел подать сигнал бедствия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования катастрофы в Подмосковье. В данный момент сотрудники ведомства изымают документы, связанные с ремонтом разбившегося самолета. Об этом заявили в правоохранительных органах.

Тем временем на месте катастрофы продолжают работать пожарные и спасатели, сообщили в МЧС России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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