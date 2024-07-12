Сотрудники СКР начали изымать документацию по потерпевшему крушение в Подмосковье SSJ 100

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования катастрофы в Подмосковье. В данный момент сотрудники ведомства изымают документы, связанные с ремонтом разбившегося самолета. Об этом заявили в правоохранительных органах.

Тем временем на месте катастрофы продолжают работать пожарные и спасатели, сообщили в МЧС России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.