РИА Новости: отказ двух двигателей мог стать причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье

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Основной причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье рассматривается одновременный отказ двух двигателей воздушного судна. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Также изданию заявили, что специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения, состояние прибора регистрации параметров полета и бортового самописца предварительно оценивается как удовлетворительное. При этом там уточнили, что черные ящики планируют расшифровать в подмосковном НИИ.

Между тем, как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, черные ящики воздушного судна до сих пор не найдены, специалисты продолжают работу на месте происшествия. В оперативных службах уточнили, что работы будут осуществляться круглосуточно в несколько смен, в связи с чем спасатели уже разбили рядом полевой лагерь.

"В настоящее время на месте падения самолета признаков горения не обнаружено", – добавил источник в полиции.

Самолет упал днем 12 июля в лесном массиве. Он выполнял транзитный перелет после ремонта, летев во Внуково.

В самолете находились два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировался борт.

