Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования крушения самолета в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Глава Коломны Александр Гречищев"

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области, говорится в пресс-службе ведомства.

В сообщении отметили, что поручение направлено исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виктору Козлову.

Самолет потерпел крушение 12 июля в лесном массиве в районе деревни Апраксино городского округа Коломна. Он выполнял транзитный перелет после ремонта, направляясь во Внуково.

По предварительным данным, внутри были два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже возбудили уголовное дело и начали изымать документацию на заводе, где ремонтировался лайнер.

