МВД России предупредило, что мошенники начали рассылать новый вирус в Telegram

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Пользователям мессенджера Telegram начали рассылать новый вирус, который может содержаться в прикрепленных к сообщению файлах. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в телеграм-канале.

В ведомстве предупредили, что мошенники в сообщения отправляют файлы с подписями, которые могут побудить жертву открыть их. Например, они могут быть подписаны как изображения, однако иметь расширение APK.

В МВД предостерегли пользователей от их скачивания и призвали быть бдительными.

С января по октябрь 2024 года телефонные мошенники чаще всего представлялись сотрудниками банков, органов госвласти или операторов связи. На такие способы приходится до 80% от общего числа звонков, заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Целью злоумышленников, с его слов, является получение СМС-кода, установка вредоносной программы или переход по фишинговой ссылке для получения доступа к личным данным жертвы.