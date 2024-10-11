Роспотребнадзор предупредил граждан о распространении фейкового документа ведомства

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Мошенники начали распространять фейковый документ Роспотребнадзора. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

В документе указаны просьбы оказать содействие в проведении телефонных бесед с сотрудниками организаций якобы в рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что данные письма являются фейковыми. Россиян призвали игнорировать подобные сообщения.

Ранее мошенники стали распространять шпионское программное обеспечение под видом медицинских файлов. Как рассказали в МВД, на телефон человека загружается якобы выписка из медкарты, однако вместо нее устанавливается в скрытом режиме шпионская программа. С ее помощью злоумышленники удаленно могут управлять гаджетом и выгружать оттуда данные.