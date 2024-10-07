МВД РФ предупредило о мошеннической схеме с поддельными приказами ФСБ

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МВД зафиксировало факты мошенничества с использованием поддельных документов УФСБ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как рассказали в киберполиции, жертве звонят или ей приходит сообщение от имени руководителя в нерабочее время с предупреждением, что с ним свяжется "куратор от силовиков" или "представитель вышестоящей компании". Ненастоящий руководитель обычно указывает на большую важность задачи, срочность, секретность или большие риски для компании.

Для правдоподобности мошенники могут использовать дипфейки, подменные телефонные номера и документы, уточнили в управлении МВД.

Ранее министерство здравоохранения РФ предупредило о новой схеме мошенничества. Так, аферисты звонят своим жертвам и убеждают их установить новое "приложение Минздрава". После установки злоумышленники направляют человеку форму для ввода данных и таким образом получают доступ к банковским картам.

В ведомстве отметили, что у Минздрава нет никаких специальных приложений, а все цифровые сервисы министерства представлены на портале "Госуслуги".