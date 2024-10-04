Юрист Дубников: о мошенническом кредите нужно сообщить в Бюро кредитных историй

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Если мошенники, завладев личными данными, взяли на человека кредит, нужно в первую очередь связаться с финансовой организацией, которая выдала займ. Об этом "Газете.ру" заявил юрист Артем Дубников.

При обращении в банк следует запросить копию кредитного договора и ознакомиться с условиями. Затем нужно собрать документы, подтверждающие, что потерпевший не получал кредит, объяснил эксперт.

После этого необходимо в письменной форме предоставить в финансовую организацию заявление о совершенном мошенничестве с указанием всех известных фактов и приложением собранных доказательств. Документ должен зарегистрировать и принять сотрудник учреждения под подпись. Параллельно с этим следует написать заявление о мошеннических действиях в полицию с приложением тех же доказательств.

Однако, уточнил Дубников, бывает так, что потерпевший замечает проблему поздно и банк уже требует проценты по кредиту, взятый мошенниками. В таком случае после подачи заявления в полицию надо направить кредитору официальное письмо с требованием прекратить начисление процентов и отменить штрафные санкции на время расследования, объяснил юрист.

Обычно проблема оформления кредита мошенниками возникает тогда, когда аферисты получают доступ к личным данным. Поэтому потерпевшему следует сменить пароли во всех банковских приложениях и сервисах и заблокировать подвергшиеся атаки карты и счета до выяснения обстоятельств. Для того чтобы не испортить кредитную историю, эксперт советует обратиться в Бюро кредитных историй и уведомить их о мошеннической операции.

Ранее Владимир Путин поручил российскому правительству и ЦБ продумать механизмы борьбы с мошенниками. Речь идет о случаях с применением методов социальной инженерии, когда люди под влиянием угроз и обмана заключают кредитные договоры и передают злоумышленникам деньги.

Еще одно поручение президента – создать единую платформу по противодействию мошенничеству. Работать она будет в том числе по принципу одного окна и поможет не только жертвам обмана, но и ведомствам.