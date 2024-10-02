Путин поручил продумать дополнительную защиту от мошенников

Продумать механизмы борьбы с мошенниками поручил правительству РФ и Центробанку Владимир Путин. Речь идет о случаях с применением методов социальной инженерии, когда граждане под влиянием угроз, обмана или злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита и передают заемные денежные средства мошенникам. Одна из мер – установить "период охлаждения", то есть промежуток времени между одобрением кредита и фактической передачей денег.



Еще одно поручение Путина – создать единую платформу по противодействию мошенничеству. Работать она будет в том числе по принципу одного окна и поможет не только жертвам, которых обманули, но и ведомствам быстрее блокировать мошеннические ресурсы.

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