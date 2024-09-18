18 сентября, 19:37Регионы
Путин назвал защиту людей в приграничье святой обязанностью ВС РФ
Фото: kremlin.ru
ВС РФ обязаны защитить граждан, которые подвергаются опасности в приграничных регионах. К этому призвал Владимир Путин на встрече с избранными руководителями российских регионов, назвав эту задачу их святой обязанностью.
Президент РФ также потребовал от органов федеральных, региональных и местных властей уделить особое внимание к нуждам и запросам жителей приграничных регионов. По его словам, все проблемы граждан должны "решаться без проволочек и лишнего формализма".
Кроме того, он отметил важность вклада каждого региона в общую победу России на передовой и в поддержку тех россиян, которые ведут бои в зоне СВО. Как утверждает глава государства, помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации, является общей и личной ответственностью глав регионов, а также их гражданским и моральным долгом.
"Это и вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, и всесторонняя помощь нашим военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей", – отметил Путин.
Путин уже не раз заявлял о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции.
В конце июня президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Порядок осуществления выплат президент поручил определить в двухмесячный срок. Документ вступил в силу 1 июля.
Владимир Путин встретился с участниками спецоперации