Путин назвал защиту людей в приграничье святой обязанностью ВС РФ

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ВС РФ обязаны защитить граждан, которые подвергаются опасности в приграничных регионах. К этому призвал Владимир Путин на встрече с избранными руководителями российских регионов, назвав эту задачу их святой обязанностью.

Президент РФ также потребовал от органов федеральных, региональных и местных властей уделить особое внимание к нуждам и запросам жителей приграничных регионов. По его словам, все проблемы граждан должны "решаться без проволочек и лишнего формализма".

Кроме того, он отметил важность вклада каждого региона в общую победу России на передовой и в поддержку тех россиян, которые ведут бои в зоне СВО. Как утверждает глава государства, помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации, является общей и личной ответственностью глав регионов, а также их гражданским и моральным долгом.

"Это и вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, и всесторонняя помощь нашим военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей", – отметил Путин.

Путин уже не раз заявлял о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции.

В конце июня президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Порядок осуществления выплат президент поручил определить в двухмесячный срок. Документ вступил в силу 1 июля.

