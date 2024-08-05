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Владимир Путин назвал обеспечение интересов россиян главной задачей всех ветвей власти в стране. Об этом он сказал в рамках встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", – объяснил он.

Глава государства обратил внимание, что Россия достойно решает новые задачи, и весенняя сессия двух палат показала хорошие результаты, однако расслабляться не стоит.

Путин также подчеркнул, что вопросы безопасности граждан РФ и поддержки участников спецоперации остаются приоритетными в осеннюю сессию. В данном случае речь идет о стабильности ВС РФ, развитии оборонного комплекса, обеспечении армии современными видами вооружений и всем необходимым, добавил президент.

"Я очень рассчитываю на то, что Федеральное Собрание вместе с правительством, вместе с регионами РФ, с региональными командами продолжит совместную работу в таком же темпе", – резюмировал он.

Путин уже не раз заявлял о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции.

Также в конце июня президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Порядок осуществления выплат президент поручил определить в двухмесячный срок. Документ вступил в силу 1 июля.

