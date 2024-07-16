Путин заявил о необходимости продолжать работу по поддержке семей участников СВО

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции (СВО).

Российский президент высказался об этом в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Во время беседы глава региона рассказал лидеру страны, как в субъекте поддерживают участников СВО.

"По семьям ребят, которые воюют, надо работать тоже постоянно, оказывать им всестороннюю поддержку", – отметил Путин, поблагодарив губернатора за эту работу.

Ранее в Госдуме предложили ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих. Нововведения подразумевают, что офицеры, прапорщики и мичманы, которые служили менее 20 лет и были уволены со службы после увечья или по болезни, смогут приобретать путевки на санаторное лечение в домах отдыха госорганов со скидкой 75%. По мнению авторов проекта, на фоне проведения спецоперации число нуждающихся в таком отдыхе военнослужащих растет.

Вместе с тем в конце июня президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Порядок осуществления выплат президент поручил определить в двухмесячный срок. Документ вступил в силу 1 июля.