16 июля, 13:14Общество
Путин заявил о необходимости продолжать работу по поддержке семей участников СВО
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции (СВО).
Российский президент высказался об этом в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Во время беседы глава региона рассказал лидеру страны, как в субъекте поддерживают участников СВО.
"По семьям ребят, которые воюют, надо работать тоже постоянно, оказывать им всестороннюю поддержку", – отметил Путин, поблагодарив губернатора за эту работу.
Ранее в Госдуме предложили ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих. Нововведения подразумевают, что офицеры, прапорщики и мичманы, которые служили менее 20 лет и были уволены со службы после увечья или по болезни, смогут приобретать путевки на санаторное лечение в домах отдыха госорганов со скидкой 75%. По мнению авторов проекта, на фоне проведения спецоперации число нуждающихся в таком отдыхе военнослужащих растет.
Вместе с тем в конце июня президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Порядок осуществления выплат президент поручил определить в двухмесячный срок. Документ вступил в силу 1 июля.
Собянин обсудил программу развития для участников СВО с депутатом ГД Первышовым