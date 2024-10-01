Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением средств мошенниками

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Кабмин совместно с Центробанком должны продумать и законодательно обеспечить дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, предусмотрев введение "периода охлаждения". Такой указ дал Владимир Путин по итогам совещаний по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля.

Из поручения следует, что новые механизмы должны создаваться с применением методов социальной инженерии, то есть для ситуаций, когда граждане берут кредит под влиянием угроз, обмана или злоупотребления доверием, после передают деньги мошенникам.

"Период охлаждения" же должен действовать в период между решением кредитора о предоставлении кредита и фактической передачей ему денежных средств.

Помимо этого, совместна работа правительства РФ и ЦБ должна обеспечить направление кредитором заемщику информации о факте заключения с ним договора и об условиях такого договора, а также о возможности отказаться от получения займа в течение "периода охлаждения" с использованием сайта "Госуслуг".

Соответствующее поручение должно быть выполнено к 1 декабря 2024 года.

Кабмину и Банку России также поручено урегулировать работу сервисов рассрочки, чтобы они давали полную информацию об условиях, в том числе о полной стоимости принимаемых обязательств и возможности ее изменения, и установили гарантии защиты граждан.

При этом за все эти услуги не должна взиматься плата, подчеркивается в указе.

В свою очередь, портал "Госуслуг" по поручению президента РФ также будет информировать пенсионеров и семей с детьми, которые получают соцвыплаты, о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства.

Этим вопросом будут занимать Социальный фонд совместно с Минцифры России.

Тем временем в Госдуме предложили разрешить россиянам обслуживать одновременно не более двух кредитов. Причем норму должны соблюдать как банки, так и МФО.

В настоящее время примерно у 13 миллионов граждан есть не менее трех кредитов. Из-за этого некоторые заемщики пытаются найти способ "обнулить" или списать долги и нередко становятся жертвами мошенников. Итогом такого количества кредитов являются потеря имущества, попадание в руки приставов и коллекторов.

